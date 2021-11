Ludwigshafen – Drastischer Anstieg der Corona Inzidenzen – Auch Hospitalisierungsinzidenz und Anteil der Intensivbetten im Zusammenhang mit Corona gestiegen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Inzidenz liegt am Freitag in Ludwigshafen bei 263,7, gestern lag sie noch bei 195,3

Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz am Freitag bei 308,9, gestern lag sie noch bei 211.

7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW ist leicht gestiegen und liegt im Versorgungsgebiet Rheinpfalz bei 4,6(3,6)

In Rheinland Pfalz sind aktuell 6,54 Prozent der Intensivbetten mit Covid Patienten belegt (Vortag 6,48).

Inzidenz Landau 428,4

Inzidenz in Germersheim mit 555,7 weiterhin Spitzenreiter in Rheinland Pfalz.

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz :Seit gestern gibt es 2.200 bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 218,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 193,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 4,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,6). 6,54 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 6,48).

Quelle Landesuntersuchungsamt Rheinland Pfalz