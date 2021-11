Ludwigshafen – Briefkasten und Mülltonne in der Maudacher Straße angezündet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Donnerstagabend (18.11.2021), gegen 18:03 Uhr, meldet ein Anwohner in der Maudacher Straße, dass sein Briefkasten angezündet wurde. Das Feuer habe er selbst gelöscht und so einen Schaden verhindert. Fast zeitgleich wurde ein brennender Mülleimer, ebenfalls in der Maudacher Straße, gemeldet. Der Besitzer konnte das Feuer ebenfalls selbst löschen. An dem Mülleimer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 60,- Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe dürfte ein Zusammenhang zwischen den Taten vorliegen.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .