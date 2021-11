Landau – Palais Landau: Mit 2G-Regel bleibt Dinner&Show-Programm sicher

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.restaurant-pfalzgraf.de In der vergangenen Woche kam es erneut zur Trübung der Queich bei Albersweiler. Vertreter der Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler waren zeitnah vor Ort und haben an verschiedenen Stellen Wasserproben entnommen. „Mit Kenntnisnahme der Verunreinigung durch den Ortsbürgermeister wurde die Meldekette unmittelbar in Gang gesetzt“, so ein erstes ... Mehr lesen »