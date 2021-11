Heidelberg/Ladenburg – Lichtblicke: Konzert in den Advent

Heidelberg/Ladenburg/Metropolrgion Rhein-Neckar(red/ak) – Lichtblicke!

Das Adventskonzert der Dilsberger Kantorei, 27.11. Ladenburg, 28.11. HD-Rohrbach Schöne Adventsmelodien, stimmungsvolle Chorsätze, meditative Improvisationen

Vom November-Blues in die Adventszeit: unter diesem Motto präsentieren die Dilsberger Kantorei und Markus Karch auch in diesem Jahr wieder ihr Adventskonzert „Lichtblicke“. Von bekannter Adventsmusik über stimmungsvolle Chorsätze und Instrumentalstücke bis hin zu meditativen Improvisationen erwartet die Zuhörer ein farbiges, abwechslungsreiches Programm. Das etwa einstündige Konzert ist eine gute Gelegenheit, bewusst die Adventszeit zu beginnen und sich zugleich eine wohltuende Auszeit vom Alltagstrubel zu gönnen.

Natürlich kommen dabei die typischen Adventsmelodien nicht zu kurz: Komm Du Heiland, Maria durch ein Dornwald ging, Macht hoch die Tür und Tollite Hostias in Chorsätzen unterschiedlicher Stilrichtungen (bis hin zum Blues über “Es kommt ein Schiff geladen”) sind Elemente dieses Programms, das außerdem Chorsätze von Felix Mendelssohn und „alten Meistern“ wie Hassler und Schütz enthält. Sogar der zweite Satz aus dem berühmten Klarinettenkonzert von W. A. Mozart wird zu hören sein. Martin Vogel (Klarinette) und Tobias Teuffel (Viola) sowie Chorleiter Markus Karch am Klavier begleiten und verbinden die Chorwerke.

Die Konzerte finden statt am Samstag, den 27.11.2021 um 19 Uhr in der evang. Stadtkirche Ladenburg (Kirchenstraße) und am ersten Advents-Sonntag, 28.11.2021 um 17 Uhr in der kath. Kirche St. Johannes in HD-Rohrbach (Am Rohrbach-Markt, Herrenwiesenstraße)

Der Eintritt ist frei, Ausführende und Veranstalter bitten um eine Spende zur Deckung der Kosten.

Weitere Infos, auch zu den geltenden Corona-Vorschriften für die Konzerte, finden Sie auf www.dilsberger-kantorei.de.

