Germersheim – Ab sofort können Termine für Impfungen in Wörth vereinbart werden

Wörth / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ab sofort können Termine für Impfungen in Wörth vereinbart werden: Impfportal und Telefon-Anmeldung freigeschaltet

„Wenn nichts dazwischen kommt, können wir am nächsten Mittwoch im Landesimpfzentrum in Wörth bereits wieder mit den Corona-Schutzimpfungen beginnen. Ich bin froh, dass die Möglichkeiten der einfachen Terminanmeldungen seitens des Landes so schnell wieder geschaffen wurden“. Landrat Dr. Fritz Brechtel informiert weiter, dass für eine Impfung in Wörth eine Terminregistrierung obligatorisch ist. „Wie bereits früher, kann die Anmeldung über die Landesseite im Internet, www.impftermin.rlp.de oder telefonisch unter der Service-Nummer 0800-5758-100 vorgenommen werden“, so Brechtel.

Für die Impfung im Landesimpfzentrum in der Mobilstraße in Wörth werden ein Personalausweis und der Impfpass benötigt (wenn nicht vorhanden wird eine Ersatzbescheinigung ausgestellt). Wer die Einrichtung besucht, sollte an eine FFP2-Maske denken und vor Ort die Hygieneregeln beachten. Die Öffnungszeiten im Landesimpfzentrum sind: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr. Es werden Erst-, Zeit- und Drittimpfungen durchgeführt. Eine Drittimpfung ist derzeit nur für Menschen möglich, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim