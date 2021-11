Bad Bergzabern – NACHTRAG: Fake-News über Entführung einer 13-jährigen aufgeklärt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Inzidenz liegt am Freitag in Ludwigshafen bei 263,7, gestern lag sie noch bei 195,3 Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz am Freitag bei 308,9, gestern lag sie noch bei 211. 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW ist leicht gestiegen und liegt im Versorgungsgebiet Rheinpfalz bei 4,6(3,6) In Rheinland Pfalz sind aktuell 6,54 Prozent der Intensivbetten mit ... Mehr lesen »