Südliche Weinstraße – WICHTIGER POLIZEIHINWEIS – Öffentlichkeitsfahndung ist eine FAKE NEWS

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwochnachmittag (17.11.2021), zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr, brachen Unbekannte die Eingangstür einer Wohnung in der Breslauer Straße in Bobenheim-Roxheim auf. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck im unteren vierstelligen Bereich gestohlen. Wer hat am Mittwochnachmittag verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Breslauer Straße gesehen? Sachdienliche ... Mehr lesen »