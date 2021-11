Speyer – Schlachtabfälle illegal entsorgt – Stadt bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am heutigen Donnerstag, 18. November 2021 wurde die Stadtverwaltung gegen 7:45 Uhr über illegal abgestellte und entsorgte Schlachtabfälle in Speyer Nord informiert. Derartige Funde sind in den letzten Monaten bereits mehrfach vorgekommen – ein Verantwortlicher konnte bislang aber nicht ermittelt werden. Die Stadtverwaltung bittet deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben kann, möge sich bitte an Dirk Bachmann, Kommunaler Vollzugdienst, wenden. Telefonisch unter 0 62 32 – 14 28 28 oder per E-Mail an dirk.bachmann@stadt-speyer.de.