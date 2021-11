Ludwigshafen – Impfbus des Landes am 24. und 29. November in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ein Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz steht am Mittwoch, 24. November 2021, in Ludwigshafen vor der Bauhaus-Filiale in der Oderstraße 11 im Gewerbegebiet westlich der B9. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr kann man sich ohne Anmeldung dort im Bus gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Freitag, 26. November 2021, steht der Bus von 10 bis 18 Uhr in der Abteistraße 10 (Ludwigshafener SC). Und am Montag, 29. November 2021, steht der Impfbus des Landes von 8 bis 16 Uhr vor der Filiale von Aldi Süd in der Industriestraße 13. Das Angebot, sich impfen zu lassen, geht an alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren, die noch nicht gegen Covid19 geimpft sind. Man benötigt einen Ausweis und wenn möglich noch den Impfpass. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen zwölf und 16 Jahren können in Begleitung eines Elternteils geimpft werden. Verimpft werden die Impfstoffe der Hersteller Johnson&Johnson und BioNTech. Bei Letzterem ist ein zweiter Termin vonnöten, dieser kann zum Beispiel bei einem niedergelassenen Arzt oder einer niedergelassenen Ärztin nach der empfohlenen Zeitspanne erfolgen.

Quelle Stadt Ludwigshafen

Foto:© Staatskanzlei RLP/Sämmer