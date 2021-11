Ludwigshafen – Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Linie 10

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zur Diskussion über die Erneuerung zum barrierefreien Ausbau der Linie 10 nimmt der Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung Holger Scharff wie folgt Stellung:

Erneuerung der Strecke Linie 10 – Barrierefreier Ausbau der Haltestellen ein „ MUSS „

Bei den gesamten Planungen der Erneuerung der Linie 10 war immer mit im Vordergrund gestanden, dass die Haltestellen der Linie 10 barrierefrei umgebaut werden. Besonders am Klinikum und an der Haltestelle Marienkirche ist dies wichtig. Am Klinikum steigen viele Bürger*innen ein und aus, für die eine barrierefreie Haltestelle wichtig ist, an der Haltestelle Marienkirche ebenso. Für die vorliegenden Planungen gab es eine Bürgerbeteiligung.

Die neue Planung soll nun im Schnelldurchlauf durchgezogen werden, ohne dass dabei der Beirat für Menschen mit Behinderung bei der Diskussion und der Planung berücksichtigt werden soll.

Der Beirat für Menschen mit Behinderung tagt am 02. Dezember 2021, hier könnte der Baudezernent und die Verantwortlichen Planer ihre Planung vorstellen und die Mitglieder des Beirates anhören, notfalls muss es zu einer Sondersitzung des Beirates kommen.

Die Haltestellen müssen nicht provisorisch ausgebaut werden, sondern so, dass sie für die Menschen mit Behinderungen hilfreich und ohne Probleme nutzbar sind.

Beiratsvorsitzender Holger Scharff fordert daher, die Planungen müssen im Beirat für Menschen mit Behinderungen vorgestellt werden und die Mitglieder müssen angehört werden. Der 02. Dezember 2021 wäre der richtige Zeitpunkt.

Quelle: Beirat für Menschen mit Behinderung