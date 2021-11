Heidelberg – Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 23. November um 17.30 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 23.11.2021, um 17:30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 0.06, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Diese Sitzung findet in Präsenz statt. Die Teilnahme von Pressevertreter/-innen sowie einer begrenzten Anzahl an Bürger/-innen im Sitzungssaal ist möglich. Die entsprechenden Abstands- und Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Die Maskenpflicht (OP-Masken oder FFP2-Masken) ist zu beachten.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Erhöhung des Reinigungsvertrags für das Rathaus Heidelberg aufgrund von Änderungen in der Raumnutzung und der Nutzungsfläche

Informationsvorlage 0239/2021/IV

2 SRH Holding – Zuschuss zu den jährlichen Betriebskosten des Hallenbades in Wieblingen

Beschlussvorlage 0371/2021/BV

3 Fortschreibung der Örtlichen Vereinbarung zur Förderung von Kindertageseinrichtungen

Beschlussvorlage 0317/2021/BV

4 Förderung von Ausstattungsinvestitionen freier Träger von Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung an Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidelberg e.V. für die Neu- und Erstausstattung der Kindertageseinrichtung „Kita Breisacher Weg“, Breisacher Weg 1 in Heidelberg-Rohrbach

Beschlussvorlage 0321/2021/BV

5 Förderung von Ausstattungsinvestitionen freier Träger von Kindertageseinrichtungen: Bewilligung einer Zuwendung an Espira und Joki Kinderbetreuung GmbH für die Neu- und Erstausstattung der Kindertageseinrichtung „Espira Kinderbetreuung Heidelberg“, Billie-Holiday-Straße 9 in Heidelberg-Südstadt

Beschlussvorlage 0323/2021/BV

6 Einrichtung eines “Sozialfonds Sondermittel Corona” zur Deckung von zusätzlichen Bedarfen im Sozial-, Kinder- und Jugendhilfebereich sowie in der Chancengleichheit hier: Verfügung über die Mittel 2021 und 2022

Beschlussvorlage 0320/2021/BV

7 Fortschreibung von Zuschüssen im Bereich des Amtes für Chancengleichheit um 2,5 % in den Jahren 2021 und 2022 sowie Bewilligung von Zuschüssen im Bereich des Amtes für Chancengleichheit für 2022

Beschlussvorlage 0318/2021/BV

8 Digitalpakt Schule – Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes an der Willy-Hellpach-Schule Heidelberg – Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0339/2021/BV

9 Martinsschule Ladenburg Grundsatzbeschluss über die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für den städtischen Anteil an der Neugestaltung des Innenhofs mit Kräutergarten

Beschlussvorlage 0341/2021/BV

10 Kommunale Betreuung/Ferienbetreuung an Schulen im Rahmen der Beauftragung von päd-aktiv e. V. hier: Information über den Abschluss des Schuljahres 2020/2021 infolge der Auswirkungen der Pandemie

Informationsvorlage 0250/2021/IV

11 Sofortprogramm: Angebote statt Verbote für junge Menschen

Antrag 0106/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne, Die PARTEI Antragsdatum: 28.10.2021 11.1

Maßnahmenpaket “Junges Heidelberg”

Beschlussvorlage 0357/2021/BV

12 Eigenbetrieb städtische Beteiligungen Heidelberg Marketing GmbH (HDM) – Tätigkeitsbericht der Nachtbürgermeister

Informationsvorlage 0264/2021/IV

13 Heidelberger Wirtschaftsoffensive – Erweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen und Reduzierung von Gebühren bis zum 31.12.2022 Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung

Beschlussvorlage 0356/2021/BV

14 Vorbereitung der Wahl des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin 2022 hier: Bestimmung des Wahltermins

Beschlussvorlage 0367/2021/BV

15 Sozialticket Tarifänderungen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Beschlussvorlage 0368/2021/BV

16 Ausschreibung Stadtteilmanagement Boxberg

Beschlussvorlage 0123/2021/BV

17 Übersicht über den Zustand städtischer Gebäude; 1. Vergabe der Dienstleistungen für Gebäudekategorie 1 2. Sachstandsbericht

Beschlussvorlage 0332/2021/BV

18 Instandsetzung und Verstärkung der Montpellierbrücke Heidelberg hier: Maßnahmegenehmigung und Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung

Beschlussvorlage 0326/2021/BV

19 Erlass einer neuen Satzung über die Gebühren für die Benutzung der städtischen Schiffsanlegestellen – Lauergebührensatzung –

Beschlussvorlage 0352/2021/BV

20 Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeugs für den Regiebetrieb Friedhöfe hier: Maßnahmengenehmigung

Beschlussvorlage 0335/2021/BV

21 Erschließungsvertrag Kurfürsten-Anlage, ehemaliges Bauhausgelände

Beschlussvorlage 0342/2021/BV

22 Neue Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0343/2021/BV

23 Änderung der Abfallgebührensatzung

Beschlussvorlage 0327/2021/BV

24 Änderung der Abfallwirtschaftssatzung

Beschlussvorlage 0377/2021/BV

25 Kalkulation der Gehwegreinigungsgebühren für den Bemessungszeitraum 01.01.2022 – 31.12.2022

Beschlussvorlage 0347/2021/BV

26 Änderung der Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei

Beschlussvorlage 0319/2021/BV

27 Zwischenbericht „UNESCO City of Literature Heidelberg“ September 2019 bis September 2021

Informationsvorlage 0226/2021/IV

28 Erhöhung des Zuschusses für City of Literature

Antrag 0093/2021/AN Antragsteller: HD’er Antragsdatum: 30.09.2021

28.1 Erhöhung des Budgets für „UNESCO City of Literature“ in 2021 und 2022 im Teilhaushalt des Kulturamts

Beschlussvorlage 0358/2021/BV

29 Beteiligung der Stadt Heidelberg an der weltweiten Kampagne “Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe” der Gemeinschaft Sant´Egidio

Beschlussvorlage 0313/2021/BV

30 Handlungsleitlinie Bürgerengagement 2021 der Stadt Heidelberg

Informationsvorlage 0251/2021/IV

31 Deutsche Bahn – Viergleisiger Ausbau zwischen Heidelberg Wieblingen und Heidelberg Hauptbahnhof / Vorstellung Projektstand

Informationsvorlage 0252/2021/IV

32 Gebührenanpassung für Anwohnerparken

Antrag 0039/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne Antragsdatum: 30.03.2021

32.1 Erlass einer Satzung über die Gebühren für Bewohnerparkausweise in der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0379/2021/BV

33 Pumptrack-Anlagen im Stadtgebiet

Antrag 0070/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne, Bunte Linke, SPD, GAL Antragsdatum: 09.07.2021

33.1 Pumptrack- Anlagen im Stadtgebiet

Informationsvorlage 0190/2021/IV

34 Sport Utility Vehicles (SUV) in der Innenstadt

Antrag 0064/2021/AN Antragsteller: Bunte Linke, DIE LINKE Antragsdatum: 24.06.2021

34.1 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen Sport Utility Vehicles (SUV) in der Innenstadt

Informationsvorlage 0228/2021/IV

35 Überörtliche Prüfung der Bauausgaben der rechtlich selbstständigen Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg in den Jahren 2013 bis 2017

Informationsvorlage 0238/2021/IV

36 Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg in Höhe von einer Million Euro

Beschlussvorlage 0333/2021/BV

37 Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 der rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen – Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds – Stadt-Heidelberg-Stiftung – Stadt-Kumamoto-Stiftung – Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

Beschlussvorlage 0348/2021/BV

38 Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung

Beschlussvorlage 0355/2021/BV

39 Betriebskostenentgelt an die Bau- und Servicegesellschaft mbH im Rahmen der ÖPP-Projekte Inter-nationale Gesamtschule/Stadtarchiv und B³ hier: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel

Beschlussvorlage 0360/2021/BV

40 Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in 2021/2022 für Finanzierungsentgelte für die Investitionen im Rahmen des ÖPP-Projekts B³

Beschlussvorlage 0334/2021/BV

41 Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH (IBA) – Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.2022

Informationsvorlage 0244/2021/IV

42 Stadtbetriebe Heidelberg Instandsetzung Wasserbehälter Rombach hier: Maßnahmengenehmigung

Beschlussvorlage 0363/2021/BV

43 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung bis 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0336/2021/BV

Nicht öffentliche Sitzung

1 Treuhandvermögen Bahnstadt Genehmigung des Wirtschaftsplans 2022 Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 Absatz 3 Gemeindeordnung Beschlussvorlage 0350/2021/BV

1.1 Treuhandvermögen Bahnstadt Genehmigung des Wirtschaftsplans 2022

Beschlussvorlage 0351/2021/BV

2-6 VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte

7 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen Wirtschaftsplan 2022

Beschlussvorlage 0364/2021/BV

8 Stadtbetriebe Heidelberg Nachkalkulation der Wassergebühren 2020 Nachkalkulation der Abwassergebühren 2020

Beschlussvorlage 0362/2021/BV

9 Stadtbetriebe Heidelberg Wirtschaftsplan 2022

Beschlussvorlage 0365/2021/BV

10 Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0337/2021/BV

11-22 VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte