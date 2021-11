Wörth – Vorbereitung für Wiedereröffnung des Impfzentrums laufen auf Hochtouren: Bevölkerung wird über Anmeldemodalitäten, Abläufe und alles Wissenswerte baldmöglichst informiert

Wörth / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Kurz nachdem gestern die Nachricht publik wurde, dass wir das Impfzentrum in Wörth wieder reaktivieren dürfen, haben bereits die ersten Menschen am Bürgertelefon nachgefragt, wann und wo sie sich anmelden können. Trotz aller Vorbereitungen, die wir schon seit einigen Tagen getroffen haben, müssen jetzt wieder Informationen mit dem Land abgestimmt und dann kommuniziert werden. Das geht zwar sehr kurzfristig und schnell, dennoch bitten wir die Bevölkerung noch um etwas Geduld, wenn noch nicht alle Fragen in diesen Tagen geklärt sein sollte“. Landrat Dr. Fritz Brechtel (Landkreis Germersheim), der mit seinen Kollegen Dietmar Seefeldt (SÜW) und Thomas Hirsch (Landau) schon seit einigen Wochen dafür eintritt, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung das Landesimpfzentrum in Wörth reaktiviert, appelliert nunmehr an die Menschen in der Südpfalz: „Geben Sie den Organisatoren und Koordinatoren bei den Vorbereitungen bitte noch etwas Zeit, damit die Impf-Abläufe wieder in der gewohnten Ordnung, Schnelligkeit und Routine durchgeführt werden können“.

Die Einrichtung in Wörth (Mobilstraße) soll am kommenden Mittwoch, 24. November, öffnen (Mo. bis Do. jeweils von 8 bis 16.30 Uhr / Fr. 8 bis 12 Uhr). Die Terminvergabe erfolgt voraussichtlich ab morgen (Donnerstag, 18. November) erneut über das Land. Dabei soll neben der Online-Anmeldung über die Plattform www.impftermin.rlp.de auch eine telefonische Registrierung möglich sein. Die dazugehörige Nummer ist derzeit zwar noch nicht bekannt, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in Kürze wieder die bisherige Servicenummer 0800-5758100 hierfür freigeschaltet wird. In der Einrichtung werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit dem Impfstoff des Herstellers BioNTech durchgeführt. Eine Drittimpfung ist derzeit nur für Menschen möglich, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt – unabhängig vom Alter der zu impfenden Person.

Alle relevanten Informationen werden, sobald sie stichhaltig sind, auch auf der Webseite der Kreisverwaltung, unter www.kreis-germersheim.de/coronavirus vorgehalten. Wichtige Landesinfos gibt es weiterhin unter www.corona.rlp.de.