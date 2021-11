Speyer – Umweltpreis 2021/2022: Stadt schreibt Blumenschmuckwettbewerb aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie) – Das Mannheimer Energieunternehmen MVV lässt auch in diesem Jahr in der Vorweihnachts zeit die Mannheimer Innenstadt zwischen Wasserturm und Breiter Straße im klimafreundlichen Lichterglanz erstrahlen. Bereits seit Anfang November werden 140 Bäume mit rund 270.000 energiesparenden LED-Leuchten an 980 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von 8.350 Me tern montiert. Offiziell ... Mehr lesen »