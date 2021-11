Mannheim – Nachhaltiger Lichterglanz in der Mannheimer Innenstadt: MVV sorgt für festliche Beleuchtung zwischen Wasserturm und Breiter Straße mit CO2-freiem Ökostrom aus erneuerbaren Energien

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie) – Das Mannheimer Energieunternehmen MVV lässt auch in diesem Jahr in der Vorweihnachts zeit die Mannheimer Innenstadt zwischen Wasserturm und Breiter Straße im klimafreundlichen Lichterglanz erstrahlen. Bereits seit Anfang November werden 140 Bäume mit rund 270.000 energiesparenden LED-Leuchten an 980 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von 8.350 Me tern montiert. Offiziell eingeschaltet wird die Weihnachtsbeleuchtung mit einem symbolischen Knopfdruck am Mittwoch, 22. November, 17 Uhr. Bis zum 10. Januar 2022 bleibt die Innen stadt festlich beleuchtet. Gespeist werden die LED-Leuchten mit Ökostrom, der zu 100 Pro zent aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

„Gemeinsam mit unseren Partnern aus Handel und Gewerbe sorgen wir mit nachhaltigem Ökostrom auch in diesem Jahr wieder für eine stimmungsvolle Beleuchtung in der Mannhei mer Innenstadt“, sagt Ralf Klöpfer, MVV-Vorstandsmitglied. „Denn mit unserem ,Mannheimer Modell‘ wollen wir auch unsere Kunden und Partner auf ihrem Weg zur Klimaneutralität be gleiten. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist dabei ein wichtiger Baustein.“

Dank der nachhaltigen LED-Beleuchtung von MVV geht der weihnachtliche Lichterzauber Hand in Hand mit Energieeffizienz und Klimaschutz. Die Beleuchtung ist montags bis donners tags von 15.30 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 15.30 bis 23 Uhr sowie sonn- und feier tags von 15.30 bis 21.30 Uhr eingeschaltet.

MVV im Porträt

