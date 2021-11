Ludwigshafen – Inzidenzen weiterhin hoch – landesweite Inzidenz ebenfalls gestiegen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Ludwigshafen liegt die Inzidenz bei 212,1 (Vortag 200,5)

Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 237,8 ( Vortag 254,6)

Die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt beim Wert 3,3 (Vortag 3,3)

Landesweit sind 5,99 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (5,62).

Weiterhin gilt die Warnstufe 1.

In Germersheim beträgt die Inzidenz heute 494,5 Vortag 455,7)

Auch hier gilt weiterhin die Warnstufe 1.

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 1.878 bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 188,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 177,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 3,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,0). 5,99 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,62).

aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Quelle Landesuntersuchungsamt Rheinland Pfalz