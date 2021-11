Ludwigshafen – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) setzt zur Entlastung des Schülerverkehrs seit Montag, den 15. November, erneut zusätzliche Busse in Ludwigshafen ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kapazitätserweiterung im Schülerverkehr

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) setzt zur Entlastung des Schülerverkehrs seit Montag, den 15. November, erneut zusätzliche Busse in Ludwigshafen ein.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigshafen wurde im Hinblick auf steigende Inzidenzwerte beschlossen, dass ab dem oben genannten Tag der Schülerverkehr im Stadtgebiet Ludwigshafen durch zusätzliche Busse verstärkt und somit entlastet wird. Dieser Mehrverkehr wird durch das Land Rheinland-Pfalz bezuschusst, um die Besetzung der einzelnen Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu verringern und so den Fahrgästen mehr Abstand zueinander zu ermöglichen.

In der morgendlichen Hauptverkehrszeit sowie zur Mittagszeit ab etwa 13 Uhr werden so zu regulären Linienfahrten, welche erfahrungsgemäß besonders stark ausgelastet sind, zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Die Zusatzfahrten erfolgen überwiegend auf den Linien 74, 75 und 89. Schülerinnen und Schülern der folgenden Schulen kommen die Zusatzfahrten zugute:

Anne-Frank-Realschule plus

Karolina-Burger-Realschule plus

IGS Gartenstadt

Schule an der Blies

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Heinrich-Böll-Gymnasium

Theodor-Heuss-Gymnasium

BBS Franz-Zang-Straße

Adolf-Diesterweg-Schule

IGS Edigheim

Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium

Realschule plus am Ebertpark

Ernst-Reuter-Schule

Weiterhin befinden sich die Stadt Ludwigshafen und die rnv in regelmäßigem Austausch, um das Angebot bei sich verändernden Verhältnissen durch Witterung oder dynamischer Verkehrsmittelnutzung bei Bedarf anzupassen.

Quelle rnv

Foto MRN News Archiv