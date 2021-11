Frankenthal – Stadtbücherei digital

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Onleihe: Wie funktioniert die Ausleihe digitaler Medien?

Am Freitag, 26. November, 10 Uhr, lädt die Stadtbücherei Frankenthal zur neuesten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Stadtbücherei digital“ ein. Thema dieses Mal: die Ausleihe digitaler Medien, die so genannte Onleihe. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter 06233 89 630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei wird gebeten.

Darum geht‘s

Über die Seite www.metropolbib.de können tausende E-Books, E-Audios oder digitale Zeitschriften ausgeliehen werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Ausleihe auf einen E-Book-Reader, über die Onleihe-App oder das Lesen direkt im Browser. Bei der Veranstaltung werden die verschiedenen Möglichkeiten für die Nutzung der Onleihe vorgestellt und erste Schritte am E-Book-Reader, Smartphone oder Tablet selbst ausprobiert. Wenn kein eigener E-Book-Reader vorhanden ist, kann man sich ein Gerät in der Stadtbücherei ausleihen. Für Fragen rund um die Online-Ausleihe ist ausreichend Zeit eingeplant.

Corona-Regeln

Für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 2Gplus Regel. Es muss ein Nachweis vorgelegt werden: Vollständig geimpft, genesen oder getestet (Antigentest oder PCR-Test nicht älter als 24 Stunden). Zurzeit ist auch die Erfassung der Kontaktdaten zwingend erforderlich. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann die Veranstaltung kurzfristig online durchgeführt, abgesagt oder verschoben werden.

Infos zu allen Veranstaltungen sind auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei zu finden, die Online-Ausleihe unter www.metropolbib.de.

Quelle Stadt Frankenthal