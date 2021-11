Brühl – Zum Volkstrauertag: Kranzniederlegung für die Opfer von Kriegen, Flucht und Vertreibung, auch in Brühl

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wenn auch die Pandemie eine größere Veranstaltung in der Trauerhalle zum zweiten Mal unmöglich machte, so gedachten Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Pfarrer Erwin Bertsch am diesjährigen Volkstrauertag der zahllosen Opfer der verheerenden Kriege des vergangenen Jahrhunderts und erinnerten zugleich an die harten Entbehrungen und Bedrängnisse, unter denen die Menschen in allen Kriegszeiten zu leiden hatten. Der Volkstrauertag rufe wieder ins Gedächtnis, wie hart errungen, wie kostbar und zugleich wie zerbrechlich der Frieden ist – in der Welt und hier in unserem Land. Der Kranz vor der Trauerhalle beim Friedhof in Brühl soll das zeigen.



Wie im letzten Jahr falle der Volkstrauertag 2021 in eine Zeit der Bedrängnis. Die Corona-Pandemie zeigt wie kein anderes Ereignis der letzten Jahrzehnte, dass Frieden mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg: „Es scheint, als wirke die Pandemie wie ein Spaltpilz im Miteinander der Gesellschaft – in diesem Jahr zeigt sich das im Streit um den Sinn einer Impfung als Schutz vor weiteren Infektionen und schweren Verläufen“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck.

Pfarrer Erwin Bertsch wies auf die zahlreichen Opfer hin, derer man am Volkstrauertag gedenke: Der Opfer von Krieg und Gewalt in unserer Zeit, der Soldaten, die in den beiden Weltkriegen gefallen sind und all derer, die unter der Gewaltherrschaft Opfer ihrer Überzeugung oder ihres Glaubens wurden, und all derer, die getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten oder einer anderen Rasse zugerechnet wurden, der Männer, Frauen und Kinder, die in der Folge des Krieges und wegen der Teilung Deutschlands und Europas ihr Leben verloren haben. „Und wir trauern mit den Angehörigen um die Opfer des Terrorismus, der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage“, holte Pfarrer Bertsch den Gedenktag in die aktuelle Zeit.

Mit einem gemeinsamen „Vaterunser“ wurde die Kranzniederlegung beschlossen.

Foto:Pfarrer Bertsch und Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei der Kranzniederlegung auf dem Brühler Friedhof

Bild Verwaltung