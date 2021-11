Schweigen-Rechtenbach – Erneut Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Schweigen-Rechtenbach / Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Gegen 03:30 Uhr wurde in Schweigen-Rechtenbach, an einem Geschäft unmittelbar vor der Grenze nach Frankreich, erneut die Scheibe eingeworfen und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die maskierten Täter flüchteten mit einem dunklen PKW mit gestohlenen Kennzeichenschildern in Richtung Frankreich. Zeugen, welche in dem Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Industriegebiets “An der Schmalwiese” wahrgenommen haben und insbesondere Angaben zu dem dunklen PKW mit R-Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Ob einen Zusammenhang zu dem Einbruch am 05.11.2021 besteht, ist Teil der Ermittlungen.