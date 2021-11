Rhein-Pfalz-Kreis – Riesenandrang beim #Impfbus in Schifferstadt

Rhein-Pfalz-Kreis/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar.

Anscheinend ist das Interesse der Bevölkerung an einer Impfung sehr groß. Dies zeigt die große Warteschlange die sich heute über den ganzen Nachmittag in Schifferstadt vor dem Impfbus gebildet hat. Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz machte heute Station beim DJK Phoenix Schifferstadt. Hunderte warteten geduldig in der Schlange bis sie an der Reihe waren. Eigentlich sollte der Impfbus nur bis 19.00 Uhr vor Ort sein, da aber mehr Impfwillige als erwartet vor Ort waren wurde weiter geimpft. Zusätzlich wurde ein Krankenwagen hinzugezogen um die große Warteschlange schneller zu bewältigen.Es sind mittlerweile 5 Ärzte vor Ort um den großen Andrang der Impfwilligen zu bewältigen.

Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und BioNTech zur Verfügung. Personen ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16-18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen.

Impfbus Tourdaten für diese Woche: https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/KW46.pdf