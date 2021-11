Mannheim – SportAward Rhein-Neckar im Rosengarten! Doppel-Sieg für Grün-Weiß Mannheim

Mannheim / Metropolegion Rhein-Neckar(red/ak/Sportregion Rhein-Neckar e.V.) – Das war großes Kino. Rund 700 Gäste erlebten am Montagabend im Mannheimer Rosengarten die Verleihung des SportAward Rhein-Neckar.

Zu den großen Gewinnern des Abends gehörte der regionale Tennis-Sport. Gleich zweimal punkten konnte der Tennisklub Grün-Weiß Mannheim, der neben der Ehrung als Top Mannschaft auch den Award für Top Trainer Gerald Marzenell erhielt. Wimbledon-Finalistin der Juniorinnen Nastasja Schunk des BASF Tennisclubs Ludwigshafen wurde in der Kategorie Top Talent ausgezeichnet. Die Weitsprung-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Malaika Mihambo darf die Trophäe in der Kategorie Top Sportlerin nach 2016 und 2018 bereits zum dritten Mal in Folge ihr Eigen nennen. Top Sportler wurde Kajak-Olympiasieger Max Lemke aus Lampertheim. Per Online-Abstimmung wählte die Region SV Sandhausen-Star Dennis Diekmeier zu ihrem Publikumsliebling. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Morten Angstmann vom TV Schwetzingen als Top Vorbild Ehrenamt geehrt. In der Kategorie Top Vorbild Verein wurde der Heidelberger Ruderclub für seine beispielhaften Corona-Projekte ausgezeichnet. Den Lifetime Award erhielt der im Vorjahr verstorbene Präsident der TSG Hoffenheim Peter Hofmann für sein Lebenswerk.

Die Verleihung der regionalen Sport-Oscars wurde von Ulrike von der Groeben und Oliver Sequenz moderiert. Franziska van Almsick, Christoph Daum, Reiner Calmund, Uwe Gensheimer, Günther H. Oettinger, Samuel Koch und Bülent Ceylan (per Videobotschaft) sorgten bei ihrer Laudatio für ein echtes ‚Oscar-Feeling‘. Mitreißende Show-Auftritte von Opernsängerin Tanja Hamleh, Magier Sos Jr., die Piccola dance company, die deutschen Meisterinnen vom TV Dahn sowie Schlangenmensch Alexandr Batuev erzeugten von Gänsehaut bis Staunen alle möglichen Emotionen bei den Gala-Gästen.

Das erfolgreiche Team Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar wurde als krönender Abschluss der Verleihung gebührend gefeiert. Denn die Athlet:innen repräsentierten als bislang größtes Olympiateam der Region acht Prozent der deutschen Olympiamannschaft und brachten zwei Gold- und eine Bronzemedaille mit in die Metropolregion Rhein-Neckar. Prof. Dr. Eckart Würzner, Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar e. V., betonte in seiner Begrüßungsrede die gesellschaftliche Relevanz des Sports und stellte die Spitzenklasse der Metropolregion Rhein-Neckar heraus. Nicht nur deswegen waren sich Initiatoren, Veranstalter, Sportler:innen und Gäste am Ende einig: “Gut, dass es diese Veranstaltung gibt”.

So wurde am Ende der sehr gelungenen Sport-Gala bereits der nächste Termin bekannt gegeben: Der SportAward Rhein-Neckar 2022 findet am 14. November statt.