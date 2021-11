Mannheim – Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen: Weihnachtspause vom 15. November 2021 bis 7. Januar 2022

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Anlehnung an die Neugestaltung der Planken im Hauptstrang werden seit diesem Jahr auch die Planken-Seitenstraßen neugestaltet. Damit werden in der Mannheimer Innenstadt neue attraktive Aufenthalts- und Flanierflächen für Bürgerinnen und Bürger sowie Kundinnen und Kunden des Handels und der Gastronomie geschaffen. Ziel ist es, bis zum Beginn der Bundesgartenschau im Jahr 2023 sieben der insgesamt elf Seitenstraßen zu erneuern. Die noch ausstehenden Straßen werden dann nach der BUGA im Jahr 2024 fertiggestellt. Die ersten beiden Seitenstraßen P1/2 und P2/3 konnten in Abstimmung mit dem Einzelhandel pünktlich zur bevorstehenden Winterpause abgeschlossen werden – wenn auch nicht planmäßig aufgrund von Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten von Baumaterial.

Viele Filialisten, Kaufhäuser und inhabergeführte Einzelhändler sorgen Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit mit festlicher Beleuchtung und fantasievollen Dekorationen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Mannheimer Innenstadt. Damit der Einkaufsbummel für die Kundinnen und Kunden in der Innenstadt auch während dieser Zeit attraktiv bleibt, vereinbarten die Stadt Mannheim und MVV Netze mit dem Einzelhandel eine Winterpause der Bauarbeiten vom 15. November 2021 bis zum 7. Januar 2022. Diese Pause ist seit gestern nun angebrochen.

Im neuen Jahr werden die Arbeiten zur Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen fortgesetzt. Die ursprünglich für 2021 geplante Realisierung des dritten Bauabschnitts in O5/O6 startet im Januar 2022. Zeitgleich beginnen die abschließenden Arbeiten in den Bauabschnitten 4 und 5 in den Quadraten P3/P4 und P4/P5.

Alle wichtigen Informationen zur Maßnahme, den derzeitigen Bauzeitenplan sowie ein Kontaktformular bei Rückfragen finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite www.mannheim-planken.de.