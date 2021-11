Mannheim – Im Mannheimer Rosengarten fand der SportAward Rhein-Neckar statt – Den Award TOP Talent erhielt Tennisspielerin Nastasja Schunk aus Ludwigshafen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Montagabend fand im Mannheimer Rosengarten zum sechsten Mal die Auszeichnung vom SportAward Rhein-Neckar statt. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Verleihung im Vorjahr aus. Zum Publikumsliebling wurde Dennis Diekmeier vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ausgezeichnet. Den Award TOP Talent erhielt Tennisspielerin Nastasja Schunk, die in diesem Jahr in Wimbledon im Juniorinnen-Finale stand. Als TOP Trainer setzte sich Gerald Marzenell vom Tennisclub Grün-Weiß Mannheim durch. Bei den TOP Sportlerinnen gelang Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo aus Oftersheim nach 2016 und 2018 nun der Hattrick beim SportAward Rhein-Neckar. In der Kategorie TOP Sportler gewann Kajak-Olympiasieger Max Lemke aus Heppenheim. Bei der Ehrung TOP Mannschaft war der Tennisclub Grün-Weiß Mannheim erfolgreich. In der Rubrik TOP Vorbild Ehrenamt siegte Morten Angstmann vom TV Schwetzingen. In der Kategorie TOP Vorbild Verein wurde der Heidelberger Ruderclub ausgezeichnet. Den Lifetime Award erhielt der im Vorjahr verstorbene Präsident Peter Hofmann von der TSG Hoffenheim. Vor dem Ende der Veranstaltung fand auf der Bühne die Ehrung vom Team Tokio MRN statt.

Der SportAward Rhein-Neckar wurde von Ulrike von der Groeben und Oliver Sequenz moderiert. Die jeweilige Laudatio hielten Franziska von Almsick, Reiner Calmund, Bülent Ceylan, Christoph Daum, Uwe Gensheimer, Samuel Koch, Max Lemke, Malaika Mihambo und Günther H. Oettinger. Neben der Sopranistin Tanja Hamleh aus Mannheim gab es weitere Show- und Tanzvorführungen.

Der nächste SportAward Rhein-Neckar wird am 14. November 2022 ausgetragen. Weitere Informationen gibt es unter www.sportawardrheinneckar.de.

Nastasja Schunk aus Ludwigshafen

