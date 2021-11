Hockenheim – Freude an Schnullerkette und Selbstständigkeit

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Das Lachen eines Kindes sagt mehr als 1000 Worte“: Diese und andere Weisheiten werden seit einigen Wochen in der Ottostraße 2 in Hockenheim Wirklichkeit. Dort eröffnete Perihan Kizilbagli im September ihr neues Geschäft „Peris Schnullerketten“. Der Name ist dort Programm und nicht nur deshalb, weil er sich an die Firmeninhaberin anlehnt. Eltern und auch andere Personen finden in dem Geschäft personalisierte Schnullerketten für Babys, die in liebevoller Handarbeit von Perihan Kizilbagli hergestellt wurden. Neben den namensgebenden Schnullerketten gibt es auch unter anderem Windel-Torten, Greifringe und Bilderbücher für Kleinkinder zu kaufen. Eine gute Gelegenheit also für Oberbürgermeister Marcus Zeitler und den städtischen Wirtschaftsförderer Donald Pape-Rese, dem geschäftlichen „Baby“ von Perihan Kizilbagli einen Besuch abzustatten.

Eigene Kinder machten Lust auf Gründung

„Ich finde es toll, dass Sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Dazu gehört Mut, den Sie bewiesen haben“, sagte OB Marcus Zeitler bei dem Besuch. Das Geschäft sei eine große Bereicherung für Hockenheim. Das Schaufenster spreche viele Leute an, weil es so schön dekoriert ist. „Ich hoffe, dass wir in Hockenheim künftig viele Kinder bekommen. Sie werden sicherlich in großem Maßen von Peri´s Schnullerketten profitieren und die Eltern der Kinder auch“, meinte Zeitler.

Ganz neu ist das Angebot nicht. „Ich habe bereits 2017 damit angefangen, kreative Schnullerketten zu gestalten. Dabei lege ich besonderen Wert auf die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, die für die Produkte für Babys und Kleinkinder erforderlich sind“, berichtet Perihan Kizilbagli ihren Gästen. Die Produkte werden seitdem im Internet angeboten. Die Nachfrage ist groß. Jetzt kommt das Geschäft in der Ottostraße 2 als zusätzliches Standbein hinzu. Für die Firmeninhaberin ein klares Bekenntnis für den stationären Einkauf. „Ich bin durch meine eigenen Kinder auf die Idee gekommen, Schnullerketten zu gestalten“, erläutert Kizilbagli. Jetzt möchte sie noch mehr Bürgerinnen und Bürger für ihre Leidenschaft gewinnen. „Wir werden passend zu Weihnachten für unser Geschäft werben, denn dort finden Eltern, Verwandte und Freunde sicher ein schönes Geschenk für ihre liebsten Kleinen“, ergänzt sie.