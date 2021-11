Frankenthal – Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz: Wochenmarkt wird verlegt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen des Weihnachtsmarktes, der vom 22. November bis 29. Dezember auf dem Rathaus-platz stattfindet (Abbau 30. Dezember), wird der Wochenmarkt von Dienstag, 16. November, bis einschließlich Dienstag, 28. Dezember, verlegt. Am Freitag, 31. Dezember, findet der Markt wieder auf dem Rathausplatz statt.

Die Marktbeschicker bauen ihre Stände in der Bahnhofstraße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße und Speyerer Straße auf. Deshalb wird an Markttagen in der Zeit von 1 bis 15.30 Uhr die Wormser Straße ab Hausnummer 13 bzw. 16 in Richtung Rathausplatz voll gesperrt. Der vordere Sackgassenteil ab Schmiedgasse bis zur Vollsperrung ist für Anlieger noch befahrbar, eine größere Wendemöglichkeit besteht jedoch nicht. Auch die August-Bebel-Straße wird im Teilbereich zwischen dem verlegten Wochenmarkt und der Elisabethstraße zur Sackgasse. Anliegern ist auch hier die Zufahrt möglich.

Die Einbahnregelung in der Wormser Straße zwischen Schmiedgasse und Rathausplatz und in der August-Bebel-Straße zwischen Rathausplatz und Elisabethstraße wird aufgehoben. Die Parkplätze in den verkehrsberuhigten Teilen der Wormser Straße und August-Bebel-Straße fallen in diesem Zeitraum weg. Entsprechende Parkverbotsbeschilderung wird rechtzeitig vorher aufgestellt.