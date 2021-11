Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG: #Tankstellenüberfall in Mutterstadt jetzt mit #Täterbeschreibung

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Wie bereits berichtet wurde am Sonntag in Mutterstadt eine Tankstelle überfallen. Hier ein Update mit Täterbeschreibung:

Am Sonntag (14.11.2021) betraten kurz nach 19 Uhr zwei maskierte unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße und forderten unter Vorhalt eines Messers vom Kassierer Bargeld.

Die Täter flüchteten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden.

Der Kassierer blieb unverletzt.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

– bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, dunkler Jogginghose und

hatte braune Schuhe an. Er trug eine dunkelgrüne Sturmhaube und

hatte eine Kapuze über dem Kopf.

– trug schwarze Oberbekleidung mit Kapuze und eine medizinische

Maske

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.