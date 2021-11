Rhein-Pfalz-Kreis – Kriminalitätslagebild Mutterstadt 2020

Information über die Sitzung des Rats für Kriminalprävention am 5. Oktober 2021

Kriminalitätslagebild Mutterstadt 2020

Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt, Herr Marco Hinze, stellt das Kriminalitätslagebild 2020 für den Zuständigkeitsbereich der Inspektion dar. Hierbei informiert er insbesondere über die Lage in Mutterstadt.

Die Kriminalitätsstatistik weist für Mutterstadt 629 registrierte Straftaten aus. Damit sind 80 Straftaten weniger zur Anzeige gekommen als im Jahr zuvor. Von den registrierten Fällen hat die Polizei 392 lösen können. Dies entspricht einer Aufklärungsrate von 62,3%.

Sogenannte sonstige Straftaten, zu denen auch Sachbeschädigungen gehören, wurden mit 146 Delikte, also 2 weniger als im Vorjahr, beziffert. Betrugs- und Vermögensdelikte sanken um 45 auf 82.

Merklich gesunken sind auch die Zahlen im Bereich Wohnungseinbrüche (5).

Markante Straftatenserie umfassten 18 Taschendiebstähle und 10 Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Keine besonderen Vorfälle gab es im Bereich “politisch motivierte Kriminalität“.

Spitzenreiter der Statistik 2020 sind die Rohheitsdelikte (Raub, Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung), obwohl diese Vergehen um 18 auf 132 Anzeigen fielen.

Als relevante Örtlichkeiten wurden die „Neue Pforte“ (11 Straftaten) und „An der Fohlenweide“ (u.a. 87 Eigentumsdelikte) genannt.

Die Straßenkriminalität ist in Mutterstadt, im Vergleich zum PI-Zuständigkeitsbereich erfreulicherweise unterrepräsentiert.

Jedoch merken einige Ausschussmitglieder an, dass sich im Bereich der Neuen Pforte, sowie auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung in den Abendstunden eine gewisse Bedrohungslage eingestellt hat, mit immer wieder auftretender Ruhestörung.

Laut Herrn Giertzsch wird dieser Bereich in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt verstärkt beobachtet und nach Lösungen gesucht.

Durch den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) herrscht dort zusätzlich eine verstärkte Präsenz, die sich positiv auswirken soll.

Ebenso wird sich darauf verständigt, dass bis zur nächsten Sitzung die gemeldeten Störungen vom Ordnungsamt gesammelt werden, um einen Überblick zu erhalten, wie viele Ordnungswidrigkeiten an diesen Örtlichkeiten auftreten.

Ebenso wird eine gemeinsame Begehung mit der Polizei stattfinden, um Verbesserungen zu erzielen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich das Kriminalitätslagebild der Gemeinde Mutterstadt, abgesehen von den Ladendiebstählen, im Vergleich zum gesamten Zuständigkeitsbereich der PI Schifferstadt erfreulicherweise gut darstellt.