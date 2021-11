Mutterstadt – NACHTRAG: Tankstellenüberfall in Mutterstadt – Täter noch flüchtig

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.Wie bereits berichtet wurde die Tankstelle in Mutterstadt am Sonntagabend überfallen. Laut Polizei handelte es sich um zwei Täter, zumindest einer hatte ein Messer dabei. Nach der Tat flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit starken Kräften vor Ort verlief ohne Erfolg.

Es wird nachberichtet.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

