Mannheim – Streifenliebe – everybody’s Darling!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kaum ein anderes Muster taucht seit Jahren so häufig in immer wieder neuer Aufmachung in den Trends auf wie Streifen. Schmale, feine Streifen, Blockstreifen, Ton in Ton oder bunt wie ein Regenbogen – die Varianten begeistern Kinder ebenso wie Trendsetter oder Modemuffel. Sie erobern Fashion-Kollektionen, Möbel, Heimtextilien, Spielzeug und sogar Geschenkpapier. Warum sind Streifen so universell – weit mehr als jedes andere Muster? Worin liegt das Geheimnis dieser gradlinigen Optik?

Zu den beliebtesten Streifenmustern gehören die Ringeloptiken. Sie wecken die Vorfreude auf eine entspannte Auszeit am Meer, maritime Sehnsüchte in Form von leichten Sommer-T-Shirts, Hemdblusenkleidern oder Poloshirts. Das Seemannsgarn für Ringelmuster ist marineblau, rot oder grün im Wechsel mit weiß – der Klassiker unter den Streifenoptiken. Sie lassen sich wunderbar lässig und entspannt zu Jeans, weißen Hosen oder zum Stranddress kombinieren und finden in jeder namhaften Kollektion ihren Platz. Selbst im Businesskostüm stellen Streifen eine willkommene Auflockerung dar oder verleihen dem Look in feinster Linienstruktur die offizielle Note.

Ab in die Kissen: Streifen-Dessins für traumhafte Nächte

Schlafen inmitten von Blumen oder abstrakten Mustern auf Mako-Satin, Biber-Qualitäten oder in reiner Seide? Florale Drucke und Unis sind modisch und bei vielen sehr begehrt, doch die schönsten Bettwäsche-Garnituren kommen gestreift ins Haus! Glaubt man den Statistiken gehören Streifen-Dessins in allen Farbkombinationen und Breitengraden zu den beliebtesten Mustern. Blockstreifen in harmonischen Tönen auf der einen Seite und einfarbig auf der anderen oder ein uni farbiges Kopfkissen zum gestreiften Deckenbezug sind spielerische Varianten, die zu Bestsellern werden. Je nach Typ und Vorliebe ist Colourblocking in kräftigen Farben der Favorit oder dezente Streifen in hellen Pastellen erobern das müde Herz. So oder so sind Streifen-Lover in guter Gesellschaft: Die gradlinigen Dessins wirken beruhigend und unaufgeregt – optimal zum Einschlafen. Die Intensität der Farbtöne spielt in diesem Fall die Nebenrolle; der persönliche Geschmack ist entscheidend sowie das Ambiente im Schlafzimmer.

Segel setzen

Dekorationen mit Streifenmustern sind die Allrounder im Interieur. Von Servietten über Tischdecken und Kissen bis zu praktischen Gegenständen wie Schneidebretter oder Geschirrhandtücher und Vasen oder Karaffen sind Streifen allgegenwärtig. In ihrer Wirkung scheinen sie ganz natürlich und solide zu sein, dennoch ziehen Streifen in der Wohnraumdekoration alle Blicke auf sich. Während Modeschöpfer bei Kleidung vorrangig auf typisch maritime Farbkombinationen wie blau-weiß oder rot-weiß setzen, erobern sich Gardinen, Kissen und Tischdecken ihren Stammplatz gerne in feineren Farbabstufungen oder Ton in Ton. In den letzten Jahren haben sich erdige Naturtöne durchgesetzt.

Seaside – eine frische Brise fürs Bad

Handtücher sind eine ebenso praktische wie attraktive Möglichkeit, modischen Chic mit einer Prise Meer und Freiheit ins Bad zu bringen. Wer sich morgens in ein kuscheliges, gestreiftes Duschtuch hüllt, genießt den Moment weitaus mehr, als das bei einem langweiligen uni farbigen Handtuch der Fall wäre. Gute Laune und beschwingte Stimmung sind vom Morgenritual abhängig – je wohler wir uns direkt nach dem Aufstehen fühlen, desto schöner beginnt der Tag. Die Aussicht auf farbige, frische Blockstreifen oder feine Muster weckt unsere Sinne und die Vorfreude auf das, was die nächsten Stunden bringen werden. Ein optisches Highlight sollte niemand unterschätzen und schon gar nicht darauf verzichten.

Auch ein Regenbogen besteht aus Streifen – die bunten Bögen senden in diesem Jahr der Euro 2020 ein erneutes Zeichen für Toleranz und je mehr sich daran beteiligen, desto deutlicher wird die Botschaft.

Quelle: unsplash.com/photos/ / unsplash.com/@madalyncox