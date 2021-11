Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wasser auf Friedhöfen wird abgestellt

Auf den Friedhöfen Ludwigshafen wird in der Woche ab dem

22. November 2021 wegen Frostgefahr die Wasserversorgung über den Winter abgestellt.

Es gibt aber auf einigen Friedhöfen Außenwasserhähne an Gebäuden, die nicht abgestellt werden. So zum Beispiel in Mundenheim.

