Ludwigshafen – Stadtratsfraktion “Bürger für Ludwigshafen”: Grüne vergraulen die BASF

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Fraktionsvorsitzende der Stadtratsfraktion “Bürger für Ludwigshafen”, Herr Hans-Joachim Spieß, nimmt Stellung zum Artikel der MRN-News.de ” Ludwigshafen – Grüne im Rat: Was Biontech kann, müsste die BASF schon lange können” vom 12.11.2021:

Die Grünen verdrehen hier die Realität. Dass Ludwigshafen tief in der Schulden-Falle steckt, liegt nicht an der BASF, sondern an den sehr hohen Sozialausgaben und der fehlenden Anwendung des Konnexitätsprinzips (“Wer bestellt, bezahlt”). Mit ihren rund 39.000 Mitarbeitern alleine in Ludwigshafen leistet die BASF als Arbeitgeber einen vorbildlichen sozialen Beitrag, und auch umweltpolitisch nimmt die BASF mit der Beteiligung am größten Windpark der Welt in der niederländischen Nordsee eine führende Rolle ein. Die Fraktionen im Stadtrat sollten sich lieber überlegen, wie man einen Konzern wie die BASF in Ludwigshafen halten kann, anstatt die BASF zu vergraulen.

Herr Spieß schließt ab:Bevor die Grünen die BASF kritisieren, sollten sie zuerst ihre eigenen Parteikollegen in der Landesregierung kritisieren, die es in über fünf Jahren nicht geschafft haben, Ludwigshafen in eine sorgenfreie finanzielle Zukunft zu führen.

Quelle: Stadtratsfraktion “Bürger für Ludwigshafen”