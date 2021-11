Ludwigshafen – Inzidenzen steigen weiter an – Spitzenreiter in Rheinland Pfalz weiterhin Germersheim mit einer Inzidenz von 424,7

INSERATwww.restaurant-pfalzgraf.de Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung wird gegen einen 33-jährigen Mann ermittelt. Er wird beschuldigt, am frühen Montagmorgen in einer Gaststätte in der Fußgängerzone zwei Polizeibeamte attackiert und einen von ihnen in den Arm gebissen zu haben. Dabei bekam er Unterstützung von zwei weiteren unbekannten Personen, einem Mann und ... Mehr lesen »