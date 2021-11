Ludwigshafen – Auto angezündet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 14.11.2021, gegen 04:10 Uhr, stellte ein Busfahrer in der Niederfeldstraße einen Brand an einem Auto fest. Er löschte es mit einem im Bus befindlichen Feuerlöscher und informierte Feuerwehr und Polizei. Am Auto wurde das Gummi am hinteren Reifen sowie der Radkasten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

