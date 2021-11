Mannheim – Hospizdienste laden zum Gedenkgottesdienst ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Abendstunde zum Innehalten: Menschen, die in einer Situation von Abschied und Trauer sind, fühlen sich oft allein und hilflos. Ein Gedenkgottesdienst kann helfen, sie durch die schweren Stunden des Lebens zu begleiten. Dazu laden die Ökumenische Hospizhilfe und der Ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara Mannheim am Mittwoch, 24. November, 19 Uhr, Citykirche Konkordien, R 2, 1, ein. Beide Dienste werden von Caritas und Diakonie gemeinsam getragen.

Der Gottesdienst richtet sich an alle, die sich gemeinsam erinnern wollen – gedenkend, Trost suchend, Wege erkundend – einfach innehalten wollen. Musikalisch begleitet wird der Abend von Stephan Klischat an der Gitarre. Es wird darum gebeten eine Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung mitzubringen. Vor Ort werden die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten.

Rückfragen gerne an 0621-28000 350 oder -351.(JeLa)