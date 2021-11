Ludwigshafen – VfSK Oppau auch bei der WM – Leander Becker ist dabei

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Start der Pétanque Weltmeisterschaft der Jugend und Frauen heute am Freitag in Santa Susanna, Spanien, ist auch Oppau und der Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. ein Stück weit beteiligt. Der am letzten Wochenende mit der Mannschaft VfSK Athletenbouler aufgestiegene Leander Becker (17) ist am vergangenen Dienstag schon wieder mit der Nationalmannschaft Jugend des Deutschen Pétanque Verband nach Spanien abgereist und wartet in diesen Stunden des Freitag auf seinen ersten Einsatz. Zusammen mit Mercedes Lehner (Baden-Württemberg), Mathis Schulz (Nordrhein-Westfalen) und Justin Neu (Saarland) vertritt er die deutschen Farben bei der Weltmeisterschaft der Jugend im Pétanque. Nach dem im letzten Jahr keine internationalen Meisterschaften wg. der Pandemie stattfinden konnten, sind die Spielerin und Spieler umso gespannter sich dem internationalen Vergleich zu stellen.

Am heutigen Freitag Morgen findet als erstes der Wettbewerb im Präzisionsschießen (Tir des Precision) statt, in dem als Vertreter für Deutschland Justin Neu antreten wird. Am Mittag beginnen dann die Runden für die Mannschaft mit dem ersten Spiel gegen Singapur ab ca. 17.00 Uhr. Der spanische Verband überträgt per spanischem Web-TV mit “laligasportstv” einige Spiele in einem Live-Stream, der nach Anmeldung kostenfrei zu sehen ist. Auch beim Deutschen Pétanque Verband sind Übertragungen angekündigt. Der VfSK und natürlich ganz Oppau drückt dem jungen Spieler alle Daumen und wünscht viel tolle Begegnungen und Spaß!