Ludwigshafen – Die Linke: Latent ausländerfeindlich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die jüngste Kritik in Richtung unserer Mitbürger mit südosteuropäischen Hintergrund im Hemshof beim letzten Stadtentwicklungsausschuss seitens der Oberbürgermeisterin wertet die Linksfraktion als latent ausländerfeindlich.

„Für die Missstände im Hemshof machen fast alle Lokalpolitiker kurzerhand unsere südosteuropäischen Mitbürger verantwortlich. Das ist schlicht und ergreifend ausländerfeindlich: Das ist pure Sündenbocktheorie reloaded, um das deutsche Gemüt zu besänftigen“, empört sich Ciccarello und bemängelt weiter: „Deutschland muss wissen, was es will: Wer macht eigentlich die Drecksarbeit auf unseren Baustellen? Woher kommen eigentlich die meisten 24/7 Pflegekräfte? Wer arbeitet in der Fast-Food-Gastronomie? Wer putzt unsere Büros und unsere Toiletten auf unseren Raststätten und sonst wo? Und woher kommen die meisten Sexarbeiterinnen, die in deutschen Puffs und Bordellen arbeiten? Diese Arbeiten will der durchschnittliche Bio-Deutsche nicht mehr machen und werden i. d. R. von Ausländern verrichtet. Reicht das nicht aus? Müssen unsere ausländischen Mitbürger jetzt noch als Sündenbock herhalten für Dinge, die die deutsche Politik nicht auf die Reihe kriegt? Deutschland hat sich gewandelt: Alles ist im Fluss, auch Ludwigshafen. Ein Festhalten an die Vergangenheit der 80er Jahre bringt niemand weiter, sondern wird nur noch mehr frustrieren.“

Abschließend Ciccarello: „Mit Druck lässt sich selten etwas verändern. Was haben die Müllsheriffs bisher gebracht? Und was sollen erzwungene Sprachtests schon bringen? Wenn wir unsere ausländischen Mitbürger wirklich integrieren wollen, müssen wir spätestens in der Grundschule anfangen. Und hier massiv in die Bildung der Schülerinnen und Schüler investieren, so wie es die Linksfraktion schon immer gefordert hat. Integration ist eine langfristige Angelegenheit, in die man heute für morgen investiert. Das Müllproblem wiederum lässt sich nur lösen, indem man die Stadt sauber hält, denn Schmutz zieht weiteren Schmutz magnetisch an und umgekehrt verhindert eine saubere Umgebung, dass sie verschmutzt wird. Deswegen hat der Stadtrat im Mai unserem Antrag zugestimmt, Vermüllung umgehend zu beseitigen durch unsere Straßenreiniger. Allerdings erfolgt das nicht, weil die Stadt kein Geld hat, weil unsere Konzerne legal und halblegal Steuervermeidung im großen Stil betreiben und unsere Landesregierung seit Jahrzenten ihre Städte finanziell im Stich lässt.“

Dr. Liborio Ciccarello

Linksfraktion Ludwigshafen