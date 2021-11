Landau – Corona-Impfbus: Zusatztermin am 16. November in Bad Bergzabern

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Corona-Impfbus wird zu einem Zusatztermin in Bad Bergzabern sein. Am Dienstag, den 16. November, wird er Halt am Schloss in Bad Bergzabern, Königstraße 61, machen und dort von 9 bis 17 Uhr zu finden sein.

Weitere Termine, an denen der Impfbus Station im Landkreis Südliche Weinstraße macht, sind:

Am Donnerstag, 18. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts in der Lindelbrunnstraße in Bad Bergzabern.

Am Montag, 22. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, Standort Edenkoben, Schillerstraße 1.

Am Freitag, 26. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau-Frischemarkts in der Landauer Straße in Offenbach.

Wer einen Termin wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis mitführen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.