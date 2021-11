Hockenheim – Verkehrsunfall im Baustellenbereich Richtungsfahrbahn Heilbronn gesperrt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem Unfall auf der BAB 6 kurz vor der Rastanlage Hockenheim ist der Unfallhergang geklärt. Aufgrund den Straßen- und Verkehrsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Unachtsamkeit kam der 40-jährige Audi-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem an der Einfahrt zur Nachtbaustelle abgestellten Sicherungsanhänger mit Sperrwand. Durch den Aufprall drehte sich der Audi und versperrte die Fahrbahn, sodass die BAB 6 in Richtung Heilbronn für den Zeitraum der Bergung von 02:00 Uhr bis 03:15 Uhr gesperrt werden musste. Der nachfolgende Verkehr wurde am Autobahndreieck Hockenheim auf die A61 sowie an der Anschlussstelle Hockenheim/Schwetzingen abgeleitet. Der 40-jährige Fahrer und dessen 44-jährige Beifahrerin mussten mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 25.000 Euro.

