Hockenheim – Gaspreise erhöhen sich

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Hockenheim erhöhen ab Samstag, 1. Januar 2022, ihren Gaspreis. Der Grundpreis des Delta Gas-Vertrags steigt auf jährlich 70,59 Euro (netto)/84 Euro (brutto), der Arbeitspreis auf 8,26 Cent/Kilowattstunde (netto)/ 9,83 Cent/Kilowattstunde (brutto). Darüber informierten die Stadtwerke Hockenheim den Werkausschuss des Gemeinderats in seiner letzten öffentlichen Sitzung. Ein Schreiben an die Kunden mit Informationen rund um die Preiserhöhung wird in diesen Tagen versendet. Die Gründe für die Gaspreiserhöhung sind unter anderem in der stark angestiegenen Gasnachfrage zu sehen, weil die europäische Wirtschaft aus dem Corona-Lockdown zurückkehrt. Für die Produktion wird mehr Gas benötigt. In der Folge steigen die Einkaufspreise an der Rohstoffbörse stetig. Eine Entspannung des Energiemarkts ist derzeit nicht absehbar.

Außerdem hat die die Bundesregierung beim Emissionshandel eine CO2-Bepreisung eingeführt, was ebenfalls nachhaltig auf die Gaspreishöhe wirkt. Die Stadtwerke Hockenheim sind bemüht, ihren Kunden durch eine gute Einkaufspolitik verlässliche Gaslieferungen zu fairen Preisen zur Verfügung zu stellen. Das Energieverbraucherportal hat diese Bemühungen mit der Auszeichnung als „Top Lokalversorger Strom und Gas 2021“ erneut belegt. Der Gaspreis konnte so seit über acht Jahren stabil gehalten werden. Eine Preissenkung im Jahr 2016 konnte an die Kunden weitergegeben werden.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim/Stadtwerke Hockenheim