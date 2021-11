Hockenheim – Fröbel-Kindergarten feiert Martinstag

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Auch in diesem Jahr ließen die Kinder und Erzieherinnen des städtischen Friedrich Fröbel-Kindergartens nicht die Gelegenheit aus, das St. Martinsfest zu feiern. Wegen des Coronavirus war auch dieses Mal ein Umzug am Waldfestplatz nicht möglich. Die Kreativität der Erzieherinnen war also erneut gefragt, um das Fest trotzdem zu einem unvergesslichen Höhepunkt im Kindergartenalltag zu machen. Der Startschuss für den Umzug fiel am Mittwochabend, 10. November, um 17.30 Uhr im Kindergarten. Für die Kinder ist das schon etwas Besonderes, bei Einbruch der Dunkelheit noch im Kindergarten zu sein. Die farbigen Lichter der Laternen führen dazu, dass der Kindergarten ganz anders wirkt.

Zunächst versammelten sich alle in den Gruppen und die Kinder teilten traditionell eine Brezel mit einem Freund oder einer Freundin. In dieser gemütlichen Runde war noch einmal Zeit und Raum, um über die Geschichte von St. Martin und den Sinn des Teilens zu sprechen. Dadurch legte sich auch die Aufregung der Kinder ein bisschen. Jedes Kind bekam dann seine selbst gebastelte Laterne ausgehändigt, die in diesem Jahr nach den einzelnen Gruppennamen gestaltet wurden. Auf den Laternen ließen sich Delphine, Leoparden, Erdmännchen, Spatzen und Dinosaurier finden.



Umzugsende am Wasserturm

Die Gruppen fanden sich dann im Garten der Einrichtung um das Martins-Feuer zusammen, wo dann klassisch die St. Martins-Lieder gesungen wurden. Gemischt mit dem Zauber des Feuers und den leuchtenden Laternen ergab das eine behagliche Stimmung und das Strahlen der Kinderaugen war nicht zu übersehen.

Anschließend machten sich die Kinder auf den Weg zum Laternenlauf. Begleitet von Laternenliedern spazierten die Gruppen in zwei verschiedene Richtungen, so dass sie sich in der Wasserturmallee trafen, um dort noch einmal gemeinsam das Lied „Ich geh mit meiner Laterne“ anzustimmen.

Im Hintergrund leuchteten jetzt auch der Wasserturm zu all den wunderschönen Laternen und die Freude und die gute Laune erreichte ihren Höhepunkt. Alle machten sich auf den Rückweg in den Kindergarten, wo die Eltern schon auf ihre Kinder warteten, um sie abzuholen und zu erfahren, wie den Kindern das Laternenfest gefallen hat.

Bild 1 (Quelle: Friedrich-Fröbel-Kindergarten):

Am St. Martinstag freuten sich viele Kinder im Friedrich-Fröbel-Kindergarten über die farbenfrohen Laternen.

Bild 2 (Quelle: Friedrich-Fröbel-Kindergarten):

Der Abschluss des Umzugs mit den Laternen fand am Wasserturm der Stadtwerke Hockenheim statt.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim