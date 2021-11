Ludwigshafen/Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.restaurant-pfalzgraf.de Einbruch in Wohnung Unbekannte brachen am Donnerstag (11.11.2021), zwischen 16 und 20 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hartmannstraße ein. Aus der Wohnung wurden mehrere Elektronikgeräte im Gesamtwert von 1200 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Einbruch in Wohnhaus ... Mehr lesen »