Heppenheim – Die Herausforderungen der Digitalisierung meistern – Wirtschaftsförderung Bergstraße hat ihren Digitalisierungscheck für Unternehmen auf den neuesten Stand gebracht – Instrument leistet Unterstützung bei der digitalen Transformation – Kooperationspartner ist das Mittelstand-Digital Zentrum Darmstadt

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) sensibilisiert besonders die kleinen und mittleren Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Bergstraße für das Thema Digitalisierung und begleitet sie auf dem Weg der digitalen Transformation. „Für jeden Betrieb ist es entscheidend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Digitalisierung macht Firmen zukunfts- und wettbewerbsfähig“, weiß Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB. Um die Unternehmen zum Thema hinzuführen und zu motivie-ren, sich damit auseinanderzusetzen, hat die WFB bereits vor vier Jahren in Zusammenarbeit mit dem Mittel-stand-Digital Zentrum Darmstadt einen kostenlosen Digitalisierungscheck entwickelt. Das Instrument wurde nun auf den neuesten Stand gebracht. Mit Hilfe eines neu angepassten Fragenkatalogs, den die WFB im Gespräch mit den Unternehmen in rund einer Stunde durchgeht, ermittelt die kreisweite Wirtschaftsförderung den digitalen Ist-Zustand und zeigt Potenziale auf. „Berücksichtigt wird bei den Fragen nun besonders die interne und externe Vernetzung und Kommunikation mit Blick auf Home-Office, Tools, et cetera“, erläutert Felix Fischer, Projektmanager im WFB-Unternehmerservice. Die Erfolgsfaktoren der Digitalisierung im Unternehmen werden so transparenter.

Im Aufbau orientiert sich der Check modellhaft an den für Unternehmen typischen organisatorischen Einhei-ten. Er umfasst die Kategorien „Marketing und Vertrieb“, „Einkauf und Beschaffung“, „Produktion und La-ger“, „Administration“, „Datensicherheit“, „Personal“ und „Geschäftsmodell“. Die WFB wertet anschlie-ßend die Ergebnisse aus und gibt Impulse für weitere Schritte.Das Instrument richtet sich an alle Unternehmen, unabhängig ihrer Branche und Größe und ist eine solide Basis, von der aus sich die Unternehmen weiterentwickeln können. Weiterführende Beratung bis hin zur indi-viduellen Unterstützung leistet der Kooperationspartner Mittelstand-Digital Zentrum Darmstadt.

Info: Firmen, die einen Digitalisierungscheck in Anspruch nehmen möchten, wenden sich an Felix Fischer, Projektmanager im WFB-Unternehmerservice, Telefon (0)6252 / 68929-50, E-Mail: felix.fischer@wr-bergstrasse.de.

Weiteres Wissenswertes über die kostenlosen Serviceleistungen der WFB und die Wirtschaftsregion Bergstraße gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.