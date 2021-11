Grünstadt – Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Donnerstag, 11.11.2021 gegen 16:25 Uhr befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines VW Lupo die Abfahrt von der B271 kommend und wollte an der Einmündung zur L453 nach links in Richtung Obersülzen abbiegen. Hierbei übersah die junge Fahrerin einen Skoda, welcher aus Richtung Obersülzen kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zudem klagten die 46-jährige Fahrerin des Skodas sowie ihre 16-jährige Beifahrerin über leichte Schmerzen. Sie wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000EUR.