Sandhausen – Kabarett MIT PHILIPP WEBER „DURST – Warten auf Merlot“ neues Programm – Gemeindebibliothek Sandhausen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.

Vorverkauf: 16 Euro | Abendkasse: 18 Euro

Vernünftiges Trinken will gelernt sein. Denn es ist ein Skandal, was dem Menschen im Lande des Reinheitsgebotes als trinkbar vorgesetzt wird. Nehmen wir Red Bull! Das Zeug schmeckt wie der Morgenurin eines zuckerkranken Gummibärchens. Manche glauben sogar, dass da Stierhodenextrakt drin ist. Dann wäre Red Bull kein Energydrink, sondern eine Ochsenschwanzsuppe. Und in einem Fruchtsaftgetränk können gerade mal 6 % Frucht enthalten sein. Der Rest ist Wasser, Zucker, Farbstoffe … Wenn Sie ein „Shampoo Kiwi-Mango“ kaufen, haben Sie mehr Obst im Korb. Und dann ist da noch der Alkohol. Selbst die Leistungsträger dieser Gesellschaft langen heute kräftig zu. Es gibt Krankenhäuser, da schwankt die Chefarztvisite als Polonaise ins Zimmer. Und im Flugzeug kann man nicht mehr sicher sein: Wer hat mehr getankt, die Maschine oder der Pilot? Wer bringt Klarheit in die trüben Gewässer der deutschen Trinkkultur? Philipp Weber! „DURST – Warten auf Merlot“ ist ein furioses Meisterwerk der komischen Volksaufklärung.

Die Süddeutsche urteilt: „Es dauert keine fünf Minuten, bis Philipp Weber das Publikum in Hochstimmung versetzt hat. Pausenlos lässt der Turboquassler in der Lach- und Schießgesellschaft die Pointen prasseln“.

Auszeichnungen

2019 Gaul von Niedersachsen

2018 Leipziger Löwenzahn (Preis der Lachmesse)

2016 tz-Rosenstrauß des Jahres 2016

2010 Deutscher Kleinkunstpreis (mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble)

2009 Bayerischer Kabarettpreis: „Senkrechtstarter“

2008 Lachmessepreis Leipziger Löwenzahn (mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble)

2008 Deutscher Kabarettpreis

2007 Salzburger Stier (mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble)

2004 Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg

2002 Passauer Scharfrichterbeil