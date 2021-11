Neustadt/Weinstraße – Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10. November kam es gegen 15:50 Uhr in der Karolinenstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem 11-jährigen Radfahrer. Als die 27-jährige Fahrzeugführerin in die Schillerstraße einbog, übersah sie den Jungen, der über den Fußgängerüberweg fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

