Mutterstadt – ABBA-Tribute-Show im Palatinum

ABBAMUSIC hieß das Projekt, mit dem vier italienische Musiker*innen und einer großartigen Band im Palatinum Mutterstadt für einen fantastischen Abend sorgten.

Angela Castellani (Lead Vocals Agnetha), Irene Pertile (Lead Vocals Frida), Ludovico Banali (Guitars Bjoern) und Eduardo Mezzogori (Piano & Keyboards Benny) überzeugten von Anfang an mit authentischen Outfits, den typischen ABBA-Moves und vor allem einer stimmlich sehr nah am Original dargebotenen Show.

Nach dem visuellen Einblick für die Zuschauer über eine groß dimensionierte Videowand, wie sich die Band vor der Show vorbereitet, starteten die Musiker mit „Voulez Vous“ einen tollen musikalischen Abend.

Songs, die Musikgeschichte schrieben, Melodien, die ganze Generationen bewegten und für immer unvergessen bleiben, Texte, die bis heute unter die Haut gehen und begeistern: Unter diesem ABBA-Credo wurde ein Feuerwerk von Hits über zwei Stunden für die begeisterten Zuschauer abgeliefert. Unterstützt durch eine tolle Light- und Videoshow wurden viele der größten Hits wie „Super Trooper“, „Mama Mia“, „Dancing Queen“ und einige mehr dargeboten und die Menschen zum Tanzen animiert. Neben Songs aus dem aktuellen Comeback-Album wie „Faith in you“ gab es auch, falls man das tatsächlich so sagen kann, etwas unbekanntere Lieder im Programm. Nach zwei Hit-Medleys wurden auch instrumentale Solos der einzelnen Musiker genutzt um die typischen Kostüme zu wechseln. Das große Finale wurde, nach der frenetisch geforderten Zugabe, durch den Welthit „Waterloo“ eingeläutet und mit „Thank you for the music“ wurde der zufriedenstellende Abend für alle musikbegeisterten Gäste beschlossen.

„Es wurde mal wieder Zeit“, „Was für eine Show“ und „Was für ein schöner Abend“ waren nur drei der Aussagen, welche die Gäste auf dem Heimweg äußerten, den sie sichtlich zufrieden antraten.