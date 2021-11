Mannheim – Mann von mehreren Personen attackiert – weitere Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es am Quadrat S3 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein 33-Jähriger von drei Männern angegriffen wurde. Zeugen wurden kurz vor 1 Uhr auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die Polizei. Die drei Täter, allesamt Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, flüchteten daraufhin. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief allerdings ohne Ergebnis. Der 33-Jährige wurde durch die körperlichen Angriffe verletzt und kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Weshalb es zur Auseinandersetzung kam sowie die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern derzeit an. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

