Ludwigshafen/Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der FC Arminia 03 Ludwigshafen hat das Nachholspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd gegen Tabellenführer Wormatia Worms mit 2:4 (Halbzeit 1:2) verloren. Die Wormser gingen im Südwest-Stadion in Ludwigshafen in der 7. Minute durch Luis Kiefer mit 1:0 in Führung. Arminia Ludwigshafen konnte in der 15. Minute durch Matteo Monetta zum 1:1