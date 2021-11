Ludwigshafen – Schwertransport führt zu Verkehrseinschränkungen auf der L523 Bereich Brunckstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der Nacht von Freitag, 12. November, auf Samstag, 13. November 2021, wird die L 523 in Fahrtrichtung Worms wegen eines Schwertransports ab 21 Uhr gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich vom sogenannten Vexierbild (Übergang Brunckstraße/Friesenheimer Straße) bis auf Höhe des BASF-Tors 11. Der Transport bewegt sich vom Landeshafen am Hansenbusch entgegen der Fahrtrichtung auf der L 523 über die Brunckstraße. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden voraussichtlich am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr beendet sein. Während der Sperrung ist in diesem Abschnitt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Örtliche Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.

