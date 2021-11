Ludwigshafen – Programmänderung beim 2. Abokonzert in Mannheim – Anstelle von Stefan Pohlits Konzert für Orchester und türkisches Kanun wird Pianist Joseph Moog das Klavierkonzert von Edvard Grieg spielen.

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Für das 2. Mannheimer Meister*innenkonzert am 14. November 2021 um 18.00 Uhr im Rosengarten stand ursprünglich die Uraufführung der Auftragskomposition „Şafakların Cihangiri“, ein Konzert für Orchester und türkisches Kanun auf dem Programm. Leider musste der Solist Tahir Aydoğdu seine Mitwirkung kurzfristig absagen. „Die Uraufführung von Stefan Pohlits Kanun-Konzert werden wir so bald wie möglich, voraussichtlich schon in der kommenden Spielzeit, nachholen“, versichert Beat Fehlmann. „Unser Glück im Unglück ist, dass Joseph Moog kurzfristig einspringen kann“, so der Intendant der Staatsphilharmonie weiter. Der Pianist Joseph Moog ist eng mit der Staatsphilharmonie verbunden. Sein Vater war dort viele Jahre als Soloklarinettist tätig, sodass er mit den Konzerten des Orchesters aufgewachsen ist. Als Solist arbeitet Joseph Moog regelmäßig mit der Staatsphilharmonie zusammen. Zuletzt war er Artist in Residence beim Musikfest Speyer 2020 und 2021.

Mit Edvard Griegs Klavierkonzert steht nun das einzige vollendete Klavierkonzert des norwegischen Komponisten auf dem Programm. In der zweiten Konzerthälfte ist, wie geplant, Wassili Kalinnikows 1. Sinfonie zu hören.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Sonntag, den 14. November, 18.00 Uhr

2. Mannheimer Meister*innenkonzert

Mannheim, Rosengarten, Mozartsaal

Konzerteinführung: 17.15 Uhr im Stamitzsaal

Dirk Kaftan Dirigent

Joseph Moog Klavier

Programm:

Edvard Grieg Konzert für Klavier und Orchester a-Moll, op. 16

Wassili Sergejewitsch Kalinnikow Sinfonie Nr. 1 g-Moll

Einzelkarten 40 / 34 / 29 / 24 / 15 €

Vorverkauf

online: www.staatsphilharmonie.de, per Mail: karten@staatsphilharmonie.de

Telefonisch: 0621/336 73 33